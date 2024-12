Il 2024 assieme ad Augustanews.it: gli articoli più letti, tra informazione, leggerezza e cronaca

L’addio ai mastelli e il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti chiamato “caretta caretta” che entrerà in vigore non appena sarà aggiudicato il nuovo bando. Nel 2024 è stato questo l’articolo più letto – con più di 21.500 visualizzazioni – di Augustanews che, anche in questo anno ormai al temine, ha raccontato con attenzione e scrupoloso controllo delle fonti, notizie ed avvenimenti di cronaca, attualità, ma anche di politica, cultura e sport accaduti nel territorio megarese che sono stati anche commentati e condivisi ampiamente sui social.

A seguire, nella top five degli articoli che più hanno attirato l’attenzione dei nostri lettori, c’è anche il viaggio verso la Turchia del sommergibile Mocenigo e delle quattro navi militari dismesse con 17650 visualizzazioni, il resoconto del concerto di Arisa dal palco dei Giardini pubblici a maggio, per la festa di san Domenico (11.863) , la giovane augustana approdata alle finali regionali di miss Italia 2024 (11.500), al quinto posto (11.317) ha più interessato la vicenda, in esclusiva, di bancarotta e autoriciclaggio di una società della zona industriale.

Tra i tantissimi articoli pubblicati nella nostra testata giornalistica ecco quelli che, mese per mese, hanno più suscitato l’interesse dei lettori:

A gennaio il racconto di un incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi e l’annuncio della fine dell’ “era” dell’Ast e dell’affidamento ad altro operatore del servizio di trasporto pubblico.

A febbraio ha fatto breccia la bella storia di due giovani augustani apparsi in tv, a Canale 5, a “C’è posta per te”, l’automobile che sbanda e finisce sugli scogli del Granatello e la polemica sui progetti urbanistici dell’amministrazione che gli ambientalisti hanno definito “sacco di Augusta e Brucoli”

A marzo ancora un’ altra apparizione in tv, questa volta all’Eredità” di Rai1 di una giovane augustana , ma anche gli auguri della figlia Angelica a Fiorello per la festa del papà e l’ormai nota vicenda del via libera del Cga alla costruzione del fast food McDonald’s dietro l’ ex Palajonio.

Aprile è stato caratterizzato dal tragico incidente stradale sulla ex 114 di un lavoratore della zona industriale che tornava a casa dal lavoro , dalla notizia decisamente più leggera dell’attore Stefano Gianino nel cast di “Vanina”, serie tv di canale 5 e del via libera della giunta regionale allo spostamento della linea ferroviaria della Borgata.

A maggio hanno catturato l’attenzione del lettori le notizie “di servizio” della chiusura per lavori dello svincolo della strada statale 193 e dell’autostrada per Siracusa tra Augusta e Lentini, ma anche il sequestro di beni e conti per 400 mila euro ad un 40enne.

Ancora cronaca a giugno con il racconto di un’auto che non rispetta l’alt e travolge un operaio di un cantiere sulla strada per Brucoli, la raccolta firme del Movimento fiamma tricolore per chiedere lo spostamento del mercato del giovedì e l’incidente in mare di una famiglia su un gommone finito sugli scogli .

Nel pieno dell’estate prevale la leggerezza degli eventi del cartellone presentato, a luglio, dall’ amministrazione ma anche la vicende delle “famose” gru del porto mai utilizzate perchè danneggiate in fase di montaggio e la nomina degli ispettori, poi revocati, dalla Regione per i progetti urbanistici dell’amministrazione.

Ad agosto tiene banco l’ipotesi, sempre più plausibile a quanto pare, dei Bronzi di Riace ritrovati nei fondali di Brucoli, attira i lettori anche una rimpatriata dopo 40 anni di ex compagni di scuola e il via alla riscossione coatta per l’Imu 2016 non pagata.

A settembre fanno notizia 5 “sporcaccioni” beccati e multati per aver abbandonato rifiuti per strada ad Agnone Bagni, l’elenco dei beneficiari della carta “Dedicata a te” e il Tar di Catania che dà ragione al Comune che aveva bloccato i lavori di recinzione di un terreno privato sopra la spiaggetta di Brucoli.

Ad ottobre le maggiori visualizzazioni sono per la “famosa strada di nessuno” di contrada Scardina, asfaltata dopo più di 20 anni dal Comune, per l’annuncio del trasferimento del mercato del “giovedì” e per la sospensione, con denuncia per furto di energia elettrica, di un’attività commerciale della Borgata.

Notizie di “colore” a novembre con il secondo posto del campionato mondiale di pizza per un augustano e l’attivazione della sosta a tempo in un tratto di via Epicarmo Corbino, Monte Tauro.

Dicembre si chiude con tre fatti drammatici: un ventunenne caduto giù dal quarto piano, l’ auto cappottata con due feriti sulla strada per Villasmundo e l’ultimo incidente mortale di un paio di giorni fa che ha coinvolto un trentaquattrenne con un monopattino elettrico.