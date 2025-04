Augusta, alunni del Corbino in visita a Capaci per riflettere su legalità e lotta alla mafia

Hanno fatto tappa a Capaci, nel palermitano, luogo della strage del 23 maggio 1992 in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e giudice Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, gli alunni delle seconde medie dell’istituto comprensivo Orso Mario Corbino diretto da Maria Giovanna Sergi, che nei giorni scorsi hanno partecipato al viaggio di istruzione a Palermo.

I giovani studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare la testimonianza di Antonio Vassallo, il fotografo che per primo si trovò sul luogo della strage ricevendone una testimonianza rara, mai retorica, autentica e sicuramente preziosa. Hanno ascoltato con vivo interesse la sua storia, ricca di particolari inediti e hanno poi proseguito la visita al “Giardino della memoria” recandosi al museo interattivo, in cui, grazie a dei visori, hanno potuto immergersi in quel che è rimasto dell’autostrada negli istanti successivi all’esplosione.

Il viaggio è stata un’occasione non solo per socializzare, ma anche per toccare con mano quanto viene studiato in classe. E’ stato particolarmente ricco di spunti e di occasioni per riflettere e per approfondire le conoscenze già acquisite: dalla visita ai monumenti ed alle chiese del capoluogo palermitano, alle bellezze naturali dei giardini reali, ma anche dell’orto botanico e alla riflessione sui temi della legalità e della lotta alla mafia.