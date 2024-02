A “C’è posta per te” di Canale 5 una giovane coppia di Augusta. E vissero felici e contenti

L’amore trionfa a “C’è posta per te” con Dario e Giorgia, coppia augustana che presto convolerà a nozze. E’ stata, infatti, la richiesta di matrimonio il motivo della presenza, nello studio di Canale 5 del famoso programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera, di Dario, giovane augustano che ha scelto anche di “regalare” all’amata fidanzata Giorgia pure la sua cantante preferita, una delle voci italiane più belle, Giorgia ospite della serata insieme al compagno e ballerino-docente della scuola di “Amici” Emanuel Lo per aiutare il ragazzo a chiedere la mano alla fidanzata.

Dario, fidanzato da tre anni con Giorgia, è voluto andare in trasmissione per mantenere una promessa fatta al papà della fidanzata, Pino, che non c’è più e che gli aveva confidato la paura di andarsene lasciando sole le sue donne, tra cui la figlia, come ha spiegato in apertura Maria De Filippi. I due si sono conosciuti ad agosto 2020 al Faro Santa Croce. Fu un colpo di fulmine, poi la scossa elettrica della prima stretta di mano al bar dove hanno lavorato insieme e si sono conosciuti meglio. Dopo tre mesi il primo bacio a stampo e, dopo una serata trascorsa insieme a vedere le stelle, si sono messi insieme.

Nel 2022 si ammalata Pino, il papà della ragazza che a giugno dell’anno scorso muore. Da qui la promessa fatta da Dario che avrebbe portato all’altare la figlia, davanti alla quale ieri sera si è inginocchiato con l’anello di fidanzamento in mano. “Sono l’uomo più fortunato del mondo ad averti al mio fianco, oggi come domani– le ha detto, emozionato, facendo breccia nel cuore di Giorgia che, alla fine, felice, ha aperto la busta e da detto “si” .

In studio anche l’amica del cuore Desirèe, commossa come anche la coppia del mondo dello spettacolo Giorgia ed Emanuel: “E’ una storia d’amore pazzesca, bellissima, noi ci siamo commossi con voi, emozionati con voi di questo amore che in questi tempi è qualcosa di incredibilmente magico” – hanno commentato.

Qualche mese fa era stato avvistato in città Giovanni, il postino della trasmissione che ha immortalato ieri nelle immagini della consegna della posta l’ingresso di Augusta, il Rivellino, la Porta spagnola e un viale dei Giardini pubblici.