Augusta, trasporto pubblico urbano. Il sindaco: “un disastro”, il servizio sarà affidato ad altra società

Il servizio di trasporto pubblico urbano, al momento gestito dall’Ast, sarà affidato ai privati. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che sta preparando gli atti per la risoluzione del contratto con l’Azienda siciliana trasporti che gestisce la tratta urbana, una scelta che già altri comuni siciliani hanno fatto a causa dei tanti problemi che la società ha e che si sono acuiti anche in queste settimane ad Augusta, con pullman e utenti rimasti a piedi e che non possano come ha sottolineatoieri sera il sindaco Giuseppe Di Mare nella sua diretta social: “Trasporto pubblico un disastro – ha esordito il primo cittadino – in questi giorni mi avete scritto in tanti, ci sono pullman che mancano, insieme all’assessore Montalto stiamo monitorando la situazione e fino a stamattina ho sentito dirigenti regionali dell’Ast che, come sapete, è un’azienda che ha difficoltà e che ci ha espresso più volte la decisione di lasciare il servizio pubblico. Abbiamo deciso e stiamo preparando gli atti per abbandonare il rapporto con l’Ast, è una scelta di comune accordo fatto con la società e ritengo che nei primi sei mesi di quest’anno, probabilmente anche prima, il gestore del servizio di trasporto pubblico ad Augusta, se non cambierà qualcosa nel frattempo, ma mi pare difficile, sarà affidato ad altra società. Questo non significa che Ast ha tirato i remi in barca, c’è grande disponibilità, ci sono difficoltà oggettive con un parco mezzi insufficiente e datato”.

L’amministrazione sta verificando se c’è qualche operatore del settore interessato a rilevare l’Ast nel servizio urbano e “abbiamo immaginato anche un percorso di rivisitazione del percorso urbano che guardi a nuovi territori e a una mobilità diversa”– ha concluso Di Mare affermando inoltre che ieri il terzo bus per Augusta è stato riconsegnato e, quindi, da oggi dovrebbe essere in corsa.

L’anno scorso per due volte, – l’ultima a novembre- l’Ast aveva annunciato di voler sospendere il servizio di trasporto urbano in 14 comuni siciliani tra cui Augusta dove, secondo la società, i costi dei mezzi che si spostano solo all’interno dei tessuti urbani sono troppo alti e non sono ammortizzati dai bassi ricavi.