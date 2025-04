Ai funerali di Papa Francesco presente anche la Protezione civile di Augusta

Anche Augusta partecipa ai funerali di papa Francesco previsti per sabato mattina, a Roma, con il Gruppo comunale di Protezione civile. Due volontari di Augusta, Vincenzo Carruba e Giuseppe Martello daranno una mano nelle operazioni di sicurezza e assistenza alle centinaia di migliaia di persone che parteciperanno e fanno parte degli oltre due mila volontari di protezione civile provenienti da tutta Italia e dei 43 che arrivano da varie zone della Sicilia, già partiti con una colonna mobile di 12 mezzi siciliani che saranno alloggiati nel campo allestito a Centocelle.

L’iniziativa è della Protezione civile della Regione Siciliana, in collaborazione con il coordinamento tra le Regioni e con il dipartimento nazionale di Protezione civile che, su indicazione del governatore Renato Schifani, darà il proprio contributo alle iniziative di assistenza e accoglienza. Le squadre della Protezione civile siciliana forniranno supporto ai pellegrini fino a domenica 27 aprile.

Altra collaborazione arriverà anche dal gruppo scout di Augusta dell’Agesci, qualcuno è già partito per dare una mano e fare servizio a Roma dove sabato mattina sono attesi anche tanti capi di Stato e di governo da tutto il mondo per rendere l’estremo saluto al Pontefice, da sempre vicino ai migranti, che aveva citato Augusta nell’Angelus del 13 giugno 2021 ricordando la cerimonia di accoglienza del relitto della barcone del naufragio del 18 aprile 2015 che si sarebbe svolta nel pomeriggio alla nuova darsena, dove si trova il barcone. “Questo simbolo di tante tragedie nel Mar Mediterraneo continui ad interpellare la coscienza di tutti e favorisca la crescita di una umanità più solidale che abbatta il muro dell’indifferenza. Pensiamo che il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande d’Europa”– aveva detto dal suo balcone.

In questi giorni, inoltre, la chiesa augustana si è unita al dolore per la scomparsa del santo padre con veglie di preghiera come quella della chiesa Cristo Re che si è svolta ieri sera nella parrocchia di Terravecchia, e altre come quella della chiesa del Sacro cuore della Borgata che si svolgerà questa sera dopo la messa delle 18,30.