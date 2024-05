Augusta, Arisa incanta il pubblico nel primo concerto per i festeggiamenti di San Domenico

Occhiali neri, interpretazioni intense e una voce da usignolo, il suo tratto inconfondibile. Così ieri sera Arisa ha accolto e incantato il pubblico che, numeroso, ha affollato piazza Castello ai Giardini pubblici, inaugurando il corposo cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale e che, per tutta la settimana, accompagnerà i festeggiamenti in onore del patrono, San Domenico. La cantante lucana ha presentato un ricco repertorio di brani da “Quando c’erano le lire”, “Democrazia”, “La pace”, alle canzoni più note come “L’amore è un’altra cosa”, “Ho cambiato i piani”, “Malamoreno”, “Meraviglioso amore mio”, “Quante parole che non dici” e “Controvento”, emozionando e avvolgendo la piazza in un’atmosfera a tratti intimistica. Non è mancata l’interpretazione di “Sincerità”, il brano che l’ha fatta conoscere al grande pubblico nel 2009 quando vinse il 59º Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” e che ha coinvolto il pubblico e l’ultimo singolo “Baciami stupido” che sta portando tour in tutta Italia.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, ha confermato le sue grandi qualità vocali esibendosi anche nella cover di brani internazionali come “Sweet Dream” degli Eurythmics, nell’interpretazione dell’ “Ave Maria di Gounod”. Spazio anche alle canzoni in napoletano come “Ortica” e “Vasame”, di Enzo Gragnaniello colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek “Napoli velata”

“Io vi amo tantissimo avete realizzato il mio sogno, avete fondato la mia fortuna se io oggi sono qua lo devo solo a voi, per tutto il sostegno che mi date ogni volta che tiro fuori una canzone” – ha detto dal palco rivolgendosi al pubblico a cui ha dedicato a canzone “La cosa più importante”.

“Siamo felici perché ci siamo abituando anche a queste iniziative che sono importanti per la nostra città vedere questa bella piazza piena– ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare salito sul palco per un saluto- Ringrazio le forze dell’ordine coordinate da Marco Naccarato, dirigente del commissariato di Polizia di stato perché garantire la sicurezza con 8-10 mila persone non è una cosa semplice e tutti i volontari e medici in campo che fanno un lavoro importante per una città che è veramente bella. E che si riscopre ancora di più in queste occasioni. Godiamoci questa settimana ricca di eventi per festeggiare San Domenico non soltanto sotto l’aspetto religioso”.

Il programma degli eventi prevede per questa sera musicale prevede per stasera Clara Soccini, nota con il sollo nome di Clara, che ha ottenuto la popolarità nel ruolo di Giulia, in arte Crazy J, della serie televisiva di grande successo “Mare fuori”, vincendo nel 2023 “Sanremo giovani” che le ha consentito di cantare quest’anno al Festival di Sanremo con il brano “Diamanti grezzi”.