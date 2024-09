Augusta, “Trofeo delle regioni di mototurismo”: modifiche alla viabilità all’Isola e a Brucoli

In occasione del Trofeo delle Regioni di mototurismo, che ha preso il via ieri per concludersi domani e che fa registrare la presenza di centinaia di motociclisti arrivati in città da ogni parte d’Italia, sono state previste alcune modifiche alla viabilità cittadina con apposite ordinanze firmate dal comandante di Polizia municipale Salvatore Daidone per “agevolare l’accoglienza dei tanti ospiti provenienti e, al contempo, garantire la sicurezza della viabilità del nostro territorio”, come ha spiegato l’assessore Pino Carrabino durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Già da giovedì mattina e fino a domani pomeriggio, alle 16, il lato est dei Giardini pubblici è interdetto alla sosta e alla circolazione veicolare, ieri sera è scattata la chiusura di via Colombo, al centro storico, per il concerto di Mario Incudine che si è tenuto in piazza Castello, alla Villa comunale, dove nella zona del piazzale che si trova di fronte il palco della musica è stato realizzato il parcheggio controllato, con tanto di vigilanza, per i mezzi dei motociclisti.

Oggi, 28 settembre, dalle 14 alle 24 è vietata la sosta veicolare con rimozione forzata e la circolazione in viale Jonio, il tratto che collega piazza della Grazie al viadotto Federico II e che sarà chiuso. In deroga al divieto di accesso è consentito il transito ai mezzi diretti al porticciolo turistico dove, a partire dalle 14, verranno installati vari stands in cui le delegazioni regionali dei motociclisti di presenteranno e dove è prevista anche una serata.

Domenica 29 settembre, dopo il transito dei mezzi a due ruote nelle principali vie della città come viale Italia, via Lavaggi, Principe Umberto, Xifonia, con sosta davanti alle saline, si arriverà alla frazione marinara di Brucoli, dove dalle 7 alle 14 è vietata la sosta, con rimozione forzata, in via Libertà dove sarà interdetta anche la circolazione veicolare. Non si potrà transitare neanche in via Nuova sempre nello stesso orario. In deroga a quanto stabilito è consentita la circolazione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia impegnate in operazioni di emergenza, dei mezzi che effettuano carico e scarico merci, dei motociclisti partecipanti al motoraduno e delle autovetture dello staff organizzativo.

Per il parcheggio di tutte le moto sarà messa a disposizione la via Panoramica che, dalle 7 alle 14, sarà, invece, interdetta sia per la sosta che per il transito per tutti gli altri mezzi.