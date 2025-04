Augusta, contest del Csr “Disegna l’inclusione”: premiato il plesso “Saline” del Principe di Napoli

Sono stati premiati questa mattina gli studenti della terza, quarta e quinta primaria del plesso Saline del primo istituto comprensivo Principe di Napoli che hanno vinto il secondo premio del contest “Disegna l’inclusione – il 3 dicembre vinciamo tutti” promosso dal Consorzio siciliano di riabilitazione in occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 2024. I piccoli alunni hanno realizzato il disegno “Finalmente con la stessa luce” che ha ottenuto 5290 like sulla pagina Fb del Consorzio, facendoli arrivare secondi e vincere 1500 euro di buoni spendibili per l’acquisto di materiale didattico.

Il contest, giunto alla seconda edizione, ha visto la partecipazione di 131 elaborati inviati dalle scuole primarie che hanno aderito all’iniziativa patrocinata dagli assessorati regionale dell’ Istruzione e Formazione professionale e della Famiglia, politiche sociali e lavoro, la cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di Giovanni Lo Trovato e Marco Saetta, rispettivamente responsabile organizzativo regionale e direttore sanitario del Csr di Augusta, del dirigente scolastico Agata Sortino, del sindaco Giuseppe Di Mare e del vice sindaco e assessore alla Coesione sociale Biagio Tribulato.

Al termine dell’evento gli alunni della scuola, parti anche dalla Cittadella degli studi hanno effettuato la “passeggiata per la consapevolezza sull’ autismo” raggiungendo piazza Duomo dove si è potuto assistere ad sono esibizioni con coreografie legate alla tematica dell’inclusione. Con questa duplice iniziativa il Principe di Napoli ha celebrato la Giornata mondiale della consapevolezza sull’ autismo.