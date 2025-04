“D… come donna, danno, divorzio!”: a Città della Notte il nuovo spettacolo dell’Associazione Trinacria

“D… come donna, danno, divorzio!” è il titolo del nuovo spettacolo proposto dall’Associazione artistico culturale “Trinacria”.

La commedia in due atti tratta da “Le sorprese del divorzio” di Alexandre Bisson e Antony Mars racconta le vicissitudini di Enrico Genovesi, scrittore squattrinato di scarso successo, che vive con la moglie Diana e l’invadente suocera Vincenzina Cardaci. La vita di Enrico non è proprio tranquilla e dopo la separazione dalla moglie a causa dell’invadenza della suocera, si risposa con Gabriella, figlia del salumiere Giovanni Santonocito, vedovo.

A movimentare la vita dello scrittore arriveranno poi altre figure come lo zio Carmelo Bonaccorsi, ex maresciallo in pensione ora investigatore privato a caccia di corna; l’amico di sempre Massimo Privitera e la cameriera Maria “che non è cattiva ma un po’ tonta”.

Lo spettacolo strizza l’occhio alle famiglie allargate e propone una serie di equivoci esilaranti e gag divertenti e sarà in scena domenica 4 maggio alle 18:30 sul palco di “Città della Notte”.