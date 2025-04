Prima regata regionale: la Canottieri club nuoto di Augusta vince tre ori e due argenti

Tre medaglie d’ oro e due d’ argento è il bottino conquistato dalla Canottieri club nuoto di Augusta domenica scorsa sul laghetto della Diga Nicoletti, tra i comuni di Enna e Leonforte, dove è iniziata la stagione agonistica regionale. Il nuovo Comitato regionale siciliano, capitanato da Davide Truglio, ha portato per la prima volta lo sport del canottaggio su questo bacino. Il campo di regata conforme al bando approvato dalla Federazione italiano canottaggio sulla distanza dei mille metri si è presentato perfetto sotto il profilo organizzativo e tecnico, poi la bella giornata ha fatto tutto il resto.

A gareggiare Flavio Spinali, sempre più sicuro di se stesso che ha nettamente dominato la gara del Singolo Cadetti mettendo in chiara evidenza la sua netta superiorità tecnica e agonistica nella categoria; Valentino Spinali, in 7,20 Cadetti ha vinto la sua prima gara, lottando come un leone fino alla fine del suo percorso; Sofia Ternullo, prima in Doppio Ragazze con Martina Tosi della Canottieri Telimar e seconda in Singolo Ragazze ha riscattato la non brillante prova in Singolo alla regata nazionale di Sabaudia; Gabriella Tumminello, con un piccolo incidente di percorso si è classificata seconda nel 7,20 Allieve “ C “ riportando un minimo distacco dalla prima.

La Canottieri club nuoto Augusta a questa prima uscita siciliana ha avuto anche tre convocazioni al raduno regionale del prossimo 3 maggio, in previsione della formazione di equipaggi regionali alla prossima regata nazionale del 17/18 maggio a Sabaudia. Prossimo appuntamento la regata nazionale di Sabaudia alla quale la società megarese parteciperà, sperando magari di riportare gli stessi risultati, se non migliori, della scorsa nazionale giovanile di Sabaudia.