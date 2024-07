Augusta d’estate 2024, leggerezza e sonorità pop per il concerto degli Zero assoluto

Hanno coinvolto il pubblico di tutte le età che, nonostante l’afa, ha affollato ieri sera piazza Castello e ha cantato, ballato e alzato le braccia al cielo al ritmo delle loro canzoni. Leggerezza e sonorità pop per il concerto degli Zero assoluto, ovvero Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci che, accompagnati dal loro gruppo musicale, si sono esibiti nel cuore della Villa per “Augusta d’estate 2024”, il cartellone degli eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura retto da Pino Carrabino.

Vasto il loro repertorio, da Semplicemente, a Meglio così, a Grazie, canzone dedicata a tutte le persone che sono state loro accanto, ma anche agli str…, a Cos’è normale, Scappare, All’improvviso, Psicologia sociale , Svegliarsi la mattina e Appena prima di partire, brani questi ultimi due cantati al festival di Sanremo nel 2006 e 2007 e Mezz’ora, che risale invece a 21 anni fa.

Simpatico siparietto il momento degli auguri di gruppo ad Andrea, futura giovane sposa che era al concerto con le amiche per festeggiare il suo addio al nubilato anche insieme alle canzoni del gruppo romano, che ha esordito nella scena musicale italiana alla fine del secolo scorso. E ha ottenuto il suo primo grande successo nell’estate del 2005 con il brano Semplicemente, doppio disco di platino, cantato ieri sera a luci spente in una piazza illuminata solo dalle torce dei telefonini del pubblico.

Finale più “intimo” con Francesco Valente, detto Ciccio, alla chitarra che ha accompagnato i due cantanti, che sono anche voci radiofoniche abituate ad intrattenere gli ascoltatori, in un mega duetto insieme al pubblico, che ha intonato a squarciagola Sei parte di me, Svegliarsi la mattina, Per dimenticare.

Prima del concerto è salito sul palco il sindaco Giuseppe Di Mare per un breve saluto e per ringraziare quanti, a vario titolo, anche e soprattutto sul fronte della sicurezza, hanno collaborato nell’organizzazione della serata.

Il cartellone degli eventi prosegue anche stasera, con il secondo big in programma: Michele Zarrillo che si esibirà, sempre in piazza Castello, ai Giardini pubblici dalle 21,30 in poi. In vigore anche stasera le limitazioni alla circolazione nel tratto del centro storico più vicino alla Villa già attivate ieri sera.