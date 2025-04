Alle 10,30 Augusta, torna a riunirsi il Consiglio comunale di palazzo san Biagio La prima seduta è in programma questa mattina per l’approvazione del rendiconto 2024, otto i punti all’ordine del giorno per la seconda del 7 maggio Link copiato!

