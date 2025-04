Augusta, stavano rubando ferro in un capannone: arrestati due uomini

Stavano rubando materiale ferroso da un capannone industriale in contrada Marcellino i due uomini arrestati dai Carabinieri della Radiomobile di Augusta in flagranza di reato sabato mattina.

Si tratta di un 37enne e un 39enne, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti che devono rispondere di tentato furto aggravato e sono stati sorpresi dai militari impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio

La refurtiva è stata restituita.