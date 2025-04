Augusta, Giornata mondiale della terra 2025: Nuova Acropoli aderisce con una pulizia al Faro Santa Croce

Dal 1970, il 22 aprile di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della terra; anche quest’anno, unendosi all’eco universale, Nuova Acropoli, nel rispetto e nel perseguimento dei propri valori permanenti di filosofia, cultura e volontariato, si unisce e partecipa alle celebrazioni, apportando la propria specificità ed il proprio metodo fatto di pensiero, parola ed azione, per rendere il mondo un luogo migliore per tutti. E il maggio, a partire dalle 9, al Faro santa Croce, i volontari dell’associazione metteranno ancora una volta in campo la loro azione, effettuando una pulizia ecologica della scogliera, riqualificando un’area verde e accogliendo grandi e bambini con tante attività, giochi, laboratori e danze tradizionali in onore della Terra.

Per l’associazione di volontariato le Giornate mondiali della terra possono e devono porgere a tutti l’occasione per una seria riflessione e per un impegno nel concreto: “anzi, ciò che in rapporto all’ambiente in cui viviamo ci sembra normale, scontato e definitivo va ripensato, modificato e migliorato. Le giornate mondiali della terra non sono solo delle astratte date-simbolo e molto v’è invece da fare nel concreto, ma, se è pur vero che i cambiamenti socio-culturali, specie quelli migliorativi, patiscono l’indifferenza, è altrettanto vero che essi scaturiscono dalla convinzione e dall’impegno costanti di chi dei cambiamenti sceglie di essere causa e parte”.

I volontari di Nuova Acropoli sono costantemente formati, sul piano culturale e pratico, allo scopo di risvegliare in loro il senso di fratellanza alla comunità umana e di sviluppare il rapporto di filiazione con madre terra, dal quale conseguono sentimenti e comportamenti che esprimono gratitudine, rispetto, attenzione, cura e protezione verso la natura ed i suoi doni.

Tante sono le attività promosse dall’associazione nel nostro territorio. A partire dall’adozione, nel 2018, delle 5 aiuole del lato ovest dei Giardini pubblici, passando per l’intervento di riqualificazione di un lungo tratto della ringhiera del lungomare Rossini nel 2021, fino alla maxi pulizia ecologica delle ex saline Regina nel 2022 e diverse altre opere di intervento ambientale in vari punti della città.