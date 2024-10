Augusta, chiuso per un mese dalla Polizia un circolo privato

Un circolo privato della Borgata è stato chiuso per un mese dalla Polizia su disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa che ha accertato il mancato pagamento di una multa. Erano stati nel marzo 2020 gli stessi agenti del commissariato di Polizia ad accertare che, all’interno di questo circolo, veniva offerta ai soci la possibilità di partecipare a giochi e scommesse con l’utilizzo di alcuni computer collegati con la rete telematica. Così al presidente del circolo era stata comminata una sanzione amministrativa di 40 mila euro, mentre i computer erano stati sottoposti, ai fini della confisca, a sequestro ammnistrativo.

Atteso che il responsabile del circolo non ha ottemperato entro i termini di legge al pagamento in misura ridotta della sanzione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa ha emesso, nel mese del luglio scorso un’ ulteriore ordinanza per il pagamento di una pena pecuniaria aumentata di oltre 44.000 euro e la distruzione degli apparecchi elettronici confiscati, oltre alla chiusura del circolo privato per 30 giorni.