Augusta, furto all’ex Villa salus sventato dall’intervento della Metroservice e dei Carabinieri

Un furto è stato sventato, ieri pomeriggio, nei locali dell’ex istituto ortopedico Villa salus che si trova sulla provinciale per Brucoli. Qui intorno alle 14,40 si sarebbero introdotti due giovani che hanno fatto scattare l’allarme furto alla centrale operativa della Metroservice che ha così inviato sul posto la pattuglia di zona. Secondo quanto riferito dall’istituto di vigilanza di Siracusa, dalla prima ispezione la guardia giurata avrebbe notato una porta aperta del magazzino, una finestra rotta e del materiale già accantonato da parte per essere portato via.

Introdottosi all’interno avrebbe poi sentito bisbigliare delle persone e così ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, che giunti sul posto, dopo un piccolo tentativo di fuga, hanno acciuffato uno dei due presunti ladri, che è stato poi denunciato. L’altro, giovane, invece è riuscito a dileguarsi e proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire alla sua identità. Il materiale della refurtiva è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.