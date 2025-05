Augusta, la famiglia e il matrimonio in scena a Città della notte: risate e applausi per la pièce della compagnia “Trinacria”

Il matrimonio, la famiglia e la convivenza i temi della pièce messa in scena domenica 4 maggio al teatro di Città della Notte dall’Associazione Artistico Culturale “Trinacria”.

Diretti da Mimmo Terranova gli attori si sono cimentati con “D… come donna, danno, divorzio”, nell’adattamento di Aldo Lo Castro, portando in scena le vicende di Enrico Genovesi (interpretato da Diego Fichera), che vive con la moglie Diana (Maria Luisa Spinali) e l’invadente suocera Vincenzina Cardaci (Rosy Bitto) la quale segue la figlia ovunque ed esercita su di essa molta influenza. Una presenza, quella di Vincenzina, talmente ingombrante che porterà i due sposi a decidere di porre fine al matrimonio.

Dopo la separazione da Diana (e dalla suocera) nella vita del protagonista arriveranno, o torneranno, vari personaggi che animeranno la sua quotidianità: la nuova moglie Gabriella (Rosaria Terranova) e il suocero Giovanni (Pippo Fallica), ma anche l’amico d’infanzia Massimo (Tony Sicuso) e lo zio “cacciatore di corna” (Pippo Mirabella). Tutti, con la complicità inconsapevole della domestica Maria (Maria Di Grande) – buona ma un po’ tonta – porteranno di nuovo disordine nella vita di Enrico che dovrà fare i conti con questa famiglia allargata e bizzarra.

“D… come donna, danno, divorzio” è la classica commedia degli equivoci, in due atti, capace di intrattenere e divertire il pubblico in sala, offrendo, fra risate e applausi, una visione intensa e ironica sul matrimonio e sui rapporti umani.