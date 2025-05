Partito democratico: prima assemblea tematica sabato ad Augusta

Si terrà sabato 10 maggio, alle 15, a palazzo San Biagio la prima assemblea tematica del partito democratico che apre la fase congressuale regionale del Partito democratico, nelle sue articolazioni territoriali. Saranno presenti Piergiorgio Gerratana segretario provinciale Pd Siracusa, Renata Giunta, presidente dell’assemblea provinciale Pd, Anthony Barbagallo deputato e segretario regionale Pd Sicilia, Antonio Nicita senatore e vice-capogruppo al Senato, Giuseppe Provenzano deputato e membro della segreteria nazionale Pd e interverrà in collegamento Annalisa Corrado, eurodeputata e membro della segreteria nazionale.

Si tratta del primo appuntamento, l’iter prevede tappe successive cadenzate in tempi serrati, dove verranno rinnovati contestualmente tutti gli organismi dei vari circoli territoriali della provincia di Siracusa oltre a quelli regionali, come fa sapere in una nota il partito. Un percorso che vedrà la propria conclusione tra fine maggio e i primi di giugno con la nuova configurazione che ne uscirà.