Augusta, al via la festa di San Nicola, patrono del borgo marinaro di Brucoli

Dureranno una settimana i festeggiamenti in onore di San Nicola, santo protettore del borgo marinaro Brucoli, -promossi dall’amministrazione, comitato e parrocchia guidata dal don Antonio Francesco Trapani- che hanno una lunga tradizione di recente riconosciuta anche dalla Regione che ha stanziato un contributo. Sono iniziati ieri con le celebrazioni religiose, oggi lunedì 22 luglio, a partire dalle 17, 30 i bambini dai 10 ai 13 anni potranno partecipare alla caccia al tesoro tra le vie del borgo, seguirà alle 19, 30 una messa in contrada Brucoli mare.

Martedì 23 i giochi alle 16 inizierà la corsa con i sacchi, pignatte e tiro alla fune rivolti a bambini e ragazzini dai 6 ai 15 anni e alle 19 ci sarà la messa in contrada Brucoli 2. Mercoledì 24 luglio, dopo al messa della 19 in contrada Gisira, è prevista una gimkana per adulti in piazza San Nicola con inizio alle 21 promossa dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi”. I festeggiamenti proseguono giovedì 25 con i momenti ludici nel pomeriggio per i bimbi da 4 a 6 anni e l’albero della cuccagna in piazza San Nicola alle 21.

Venerdì 26 luglio, invece, inizieranno le regate a mare di barche a remi con le semifinali a partire dalle 15, mentre alle 21 è in programma lo spettacolo “La Sicilia da raccontare e cantare”, condotto da Ruggero Sardo con la partecipazione di Gino Astorina, Luca Madonia in trio e della Band Bellamorea. I festeggiamenti sono infatti inseriti nel cartellone “Augusta d’estate 2024” , promossi dal Comune e dall’ assessorato alla Cultura, retto da Giuseppe Carrabino, che prevede inoltre, per sabato 27, il concerto dei Beans che si esibiranno alle 21 in piazza Castello aragonese. Nel pomeriggio, invece, nello specchio acque del borgo si disputeranno le finali delle regate a mare, dalle 18 alle 22 nei pressi delle Poste sarà, inoltre, presente anche il gruppo di “Un sasso ad Augusta e a Brucoli. I sassolini del sorriso” che regalerà dei sassi dipinti e creerà all’interno gazebo un mini laboratorio di pittura su sassi per i bambini e gratuito.

Domenica 28 luglio, infine, la festa del patrono, dopo la sfilata della banda musicale alle 8,15 e l’esposizione già di buon mattino del reliquiario del santo nell’omonima chiesa, vedrà alle 11 la celebrazione della messa alla presenza della autorità e a mezzogiorno la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti di piazza Castello. Alle 17,30 il simulacro del santo uscirà dalla chiesa e verrà portato in processione a mare, dove alle 18,15, sarà lanciata in mare una corona di fiori in memoria dei caduti. Seguirà, alle 20, la processione per le vie del borgo e a mezzanotte e mezzo lo spettacolo pirotecnico. E intorno all’una il ritorno in chiesa del simulacro.