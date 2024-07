Augusta, valorizzazione delle tradizioni e richiamo turistico: un contributo dalla Regione per la festa di San Nicola

Quindicimila euro per la festa di San Nicola a Brucoli in quanto evento di carattere storico religioso, di valorizzazione delle tradizioni popolari locali, di rilevante valore culturale e di comprovato richiamo turistico anche di ritorno. È la somma che l’assessorato regionale delle Autonomie locali e Funzione pubblica ha stanziato per il Comune megarese che hanno presentato richiesta di finanziamento a seguito di un avviso pubblico emanato dalla Regione per iniziative di carattere sociale, economico e culturale finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento.

Il Comune megarese è uno dei 239 enti locali siciliani i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili e, dunque, finanziabili e fa parte dell’elenco inserito nel decreto dei giorni scorsi dell’assessore regionale Andrea Messina, che ha stanziato risorse per progetti che presentino alcune caratteristiche essenziali quali anche il radicamento territoriale dell’iniziativa e la valenza sociale delle iniziative coerenti con i principi di valorizzazione delle eccellenze delle tradizioni locali e del tessuto giovanile.

L’intervento finanziario a carico del bilancio regionale è previsto dalla Legge di stabilità regionale 2024 al fine di promuovere il protagonismo dei Comuni siciliani nel ruolo di potenziamento della coesione sociale attraverso la conoscenza dei territori e la loro identità culturale legata alle tradizioni locali.