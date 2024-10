Tutto pronto per il terzo trofeo “Corri Augusta”, gara podistica alla Borgata

Si snoderà tra le vie della Borgata il 3° Trofeo CorriAugusta in programma domenica sei ottobre. L’ evento podistico è valido come 5^ prova del “Sicily Bronze Races 2024”, prova del “Grand Prix Siracusa 2024”, del Campionato regionale individuale 10km su strada assoluto. A promuoverla, sotto l’egida della Fidal, è l’ asd Megara Running guidata da Carmelo Casalaina, che ieri pomeriggio ha spiegato i dettagli nel salone “Rocco Chinnici” del Comune, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori Pino Carrabino e Biagio Tribulato, dal presidente provinciale Fidal Paolo Gozzo, e dal responsabile ufficio filatelico delle Poste italiane Salvo Favara.

Annunciata una “star list” d’eccezione ai nastri di partenza con atleti di spicco quali Sofiia Yaremchuk, Daniele Meucci, Micol Majori, Leo Paglione, Louis Intunzinzi, Aymen Aiachi, Nadiya Sukharyna, Federica Cernigliaro, Claudia Licciardi, Francesco Ingargiola, Mohamed Idrissi, Franco Carpinteri, Corrado Mortillaro, Saverio Amasi, Cavalline Nahimana, Wilson Marquez, Antonio Recupero, Federico Cantelli, Violette Ndayikengurukiye, Massimiliano Milani, Bonface Fundi Njiru, Kiyaka Dennis Bosire.

Gli atleti si sfideranno su un percorso di 10 km certificato World athletics, con partenza da via Frixa, per proseguire per le vie Matteotti, Dalla Chiesa, Buozzi, Di Vittorio, piazza Mattarella, via Di Vittorio e percorso inverso. La partenza è prevista alle 10, a mezzogiorno è in programma la cerimonia di premiazione in piazza Unità d’Italia.

Per l’occasione sono state creati la medaglia celebrativa del terzo trofeo “CorriAugusta”, realizzata in metallo con grafica stilizzata raffigurante 3 atleti che corrono in piazza Unità d’Italia e un bollo filatelico ufficiale da parte di Poste italiane per rendere commemorativo l’evento sportivo. Gli atleti e i collezionisti potranno portare un segno indelebile dell’evento cittadino attraverso la cartolina e il relativo francobollo sul quale verrà apposto il timbro realizzato ad hoc per questa occasione.