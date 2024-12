Tutto pronto per il Capodanno in piazza Castello con Francesco Gabbani. Navette gratuite

Tutto pronto per il Capodanno augustano che, questa sera, sarà salutato in piazza con Francesco Gabbani, che brinderà all’arrivo del 2025 insieme agli augustani dal palco di piazza Castello, ai Giardini pubblici nell’ambito del cartellone di eventi del Natale ad Augusta 2024 promosso dall’amministrazione comunale. Il concerto dell’artista toscano che, a febbraio, ritornerà al festival di Sanremo per la quarta volta, inizierà intorno alle 23 e sarà aperto dai dj di Radio studio centrale Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo che, dalle 22, 30 e dall’una in poi, proseguiranno a far ballare gli augustani e animare la notte di festa.

Anche per questa serata, come anche per gli altri concerti di big delle musica italiana che si sono esibiti durante le estati augustane o i festeggiamenti per il patrono San Domenico, sono previste modifiche alla viabilità del centro storico che sarà possibile raggiungere utilizzando tre navette gratuite messe a disposizione dal Comune. Il servizio partirà alle 21 e sarà continuo fino alle 3 di domani mattina, previste tre linee che arriveranno fino in via Colombo, nell’area antistante la villa comunale:

Linea 1 (Borgata): capolinea piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viadotto Federico II, arrivo via Colombo.

Linea 2 (Borgata): capolinea via Lavaggi, angolo lungomare Rossini, Ponti spagnoli, via XIV Ottobre, arrivo via Colombo.

Linea 3 (Isola): capolinea piazzale Maestri del lavoro, via Adua, via Caracciolo, piazzale delle Ancore di Marisicilia, via Xifonia, arrivo via Colombo.

È consigliabile usare i tre i parcheggi individuati in piazza Unità d’Italia alla Borgata, piazza Maestri del lavoro, di fronte la Capitaneria di porto e piazzale delle Ancore al comando Marisicilia di via Caracciolo.

Anche per questo mega evento, per il quale si prevede un grande afflusso di gente anche da fuori, a partire dalle 20,30 di stasera e fino alle due di domani il viadotto Federico II sarà chiuso al traffico veicolare ma solo in ingresso dalla Borgata verso l’Isola, si potrà entrare, in alternativa, al centro storico dal ponte del Rivellino su cui vige il divieto di sosta e fermata e dove saranno posizionati anche due carri attrezzi per eventuale rimozione.

Dalle 16 di oggi alle 3 di domani, 1 gennaio, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in via Colombo, nel tratto tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, e qui sono istituiti 4 posti disabili generici, è vietata la circolazione veicolare in via Megara nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo. Dalle 7 di oggi e fino alle 3 di domani, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in via Colombo anche nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e la strada di accesso ai Giardini pubblici.

Off limit per i mezzi da ieri e fino alle 3 dell’1 gennaio la Villa comunale, dove sono vietate la circolazione veicolare e la sosta, con rimozione forzata, nella strada di accesso e uscita, nelle aree adiacenti gli uffici Anagrafe, Elettorale Stato civile e la sosta nell’area antistante al commissariato di Polizia lato ovest e lato sud all’interno dei Giardini pubblici.