“Tutti a bordo nessuno escluso”: veleggiata solidale a cura della Lega navale Augusta-Brucoli

“Tutti a bordo nessuno escluso”. E’ la veleggiata solidale nel golfo Xifonio organizzata per domani mattina con la Lega italiana di Augusta-Brucoli e l’associazione Nuova Augusta Sport Disabili, nell’ambito della campagna “Mare di legalità” della presidenza nazionale della Lega navale italiana e dalla sezione di Brucoli-Augusta e in occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità.

Dopo l’accoglienza alle 9,30 degli ospiti e presentazione della Lega navale italiana e della campagna “Mare di legalità” a cura del presidente della sezione Augusta-Brucoli Andrea Neri e dell’ associazione Nuova Augusta sport disabili è prevista alle 10 l’ uscita in mare a bordo di Lighea, la barca confiscate alla criminalità organizzata e consegnata all’associazione di imbarcazioni di alcuni soci, che faranno rotta a vela fino al faro Santa Croce di Augusta e ritorno.