Trofeo Coni: la Sicilia seconda in classifica generale con due atleti della Canottieri club nuoto Augusta

È seconda nella classifica generale delle regioni del trofeo Coni 2024 di canottaggio la squadra della Sicilia di cui hanno fatto parte anche gli atleti della Canottieri club nuoto Augusta Flavio Spinali (allievo “C“ tredicenne, che l’anno prossimo potrà qualificarsi per l’edizione 2025) e Sofia Ternullo. Insieme alla messinese del Rowing club Peloro Silvia Messina e al palermitano Francesco Jan Martucci della società Canottieri Palermo, hanno gareggiato alla fase finale nazionale del trofeo che si è disputata a Palermo, arrivando sesti.

In gara dodici regioni, composta ognuna da quattro atleti della categoria cadetti, (sotto i quattordici anni) due femmine e due maschi, che si sono qualificati in coppia mista in selezioni regionali, portando alla vittoria il Friuli Venezia Giulia davanti alla Lombardia e alla Puglia.

Soddisfatto il presidente Vincenzo Galoforo: “bravissimi i miei ragazzi Sofia e Flavio per i risultati ottenuti, ben allenati in barca sul remoergometro e nella corsa, con costanza e programmazione e tanti duri allenamenti, qualche volta anche un po’ noiosi, ma questi sono i risultati dei loro sacrifici. Allenamenti vari programmati nello specifico per il canottaggio e grazie alle loro prestazioni i miei ragazzi primeggiano anche in altri sport a favore di altre associazione e soggetti sportivi”- ha scritto in una nota.

Poi la nota dolente: “La Canottieri club nuoto Augusta (non per piangermi addosso) –ha proseguito- va avanti a stento, con la difficoltà di programmare degnamente, per esaltare questi ed altri risultati agonistici, ottenuti quest’anno con mezzi, attrezzature e un parco imbarcazioni ormai sempre più vecchi, tecnologicamente e costruttivamente, superati e una amministrazione comunale che ci ignora, ignorando in maniera imbarazzante e non rispondendo alle nostre varie Pec relativi ad una istanza del 2019. Quasi a volerci costringere ad intraprendere una azione legale che nè io nè la mia società possono minimamente permettersi. Un grazie dal profondo del mio cuore ai miei ragazzi che nel corso della stagione 2024 con i loro risultati e le loro prestazioni, in campo regionale e nazionale, si sono fatti onore hanno onorato la loro società la Canottieri club nuoto Augusta hanno onorato me e il mio lavoro”.