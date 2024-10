Tra i nuovi futuri cardinali della Chiesa anche un cittadino onorario di Augusta

C’è anche un religioso teologo domenicano e cittadino onorario di Augusta tra i 21 nuovi cardinali che saranno così nominati il prossimo 8 dicembre da papa Francesco. Si tratta di padre Timothy Radcliffe, di 79 anni, già maestro generale dell’Ordine domenicano, che vive a Oxford ed è considerato tra gli autori di spiritualità più noti a livello internazionale, che il 22 maggio del 1994 arrivò ad Augusta, nell’ambito del raduno regionale dei Laicati domenicani di Sicilia e Calabria e quando fu celebrato il quarto centenario del patrocinio di San Domenico di Guzmán, patrono della città.

Lo ricorda l’assessore alla Cultura Pino Carrabino, che in una lettera di congratulazioni sottolinea come quel giorno di ormai 30 anni fa, ad Augusta, “la sua presenza e le sue riflessioni hanno arricchito particolarmente quel momento storico lasciando un’impronta indelebile nei cuori di tutti noi. La sua capacità di comunicare la profondità della fede cristiana, caratterizzata da una chiarezza espositiva e da una profondità di pensiero che emerge in tutti i suoi scritti, sono fonte di ispirazione e stimolo alla riflessione“.

Anche il sindaco Giuseppe Di Mare in un’altra nota ha espresso “a nome mio personale dell’intera città di Augusta che mi onoro di rappresentare, le più sentite congratulazioni. La città di Augusta – scrive- è orgogliosa di averla quale cittadino onorario, di vantare un rappresentante così illustre, che ha dedicato la propria vita al servizio della comunità ed alla diffusione della dottrina e dei valori cristiani“.