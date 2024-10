Tavolo permanente sul polo petrolchimico: prima riunione ad Augusta. Cannata (FdI) punta a coinvolgere tutte le parti

“Ben venga il tavolo propositivo, sulla linea di quanto già fatto dal nostro Governo nazionale con le questioni di Ias e Isab Lukoil. È importante concentrarci su tutto ciò che dà beneficio al territorio e ai lavoratori”. Il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione bilancio, Luca Cannata, è favorevole all’iniziativa del deputato M5S Filippo Scerra sull’istituzione di un tavolo permanente per affrontare i temi del polo petrolchimico di Siracusa.

Cannata rilancia ricordando l’impegno costante del Governo Meloni in questi due anni, che ha già portato a risultati significativi per l’area industriale di Siracusa. “Con Isab Lukoil il nostro Governo, con il ministro Urso, ha saputo agire con prontezza, salvaguardando migliaia di posti di lavoro e garantendo la continuità operativa di un asset strategico per la nostra economia nazionale – sottolinea – Allo stesso modo, il Governo ha affrontato la complessa situazione dell’impianto di depurazione Ias, cercando soluzioni che rispettino le normative ambientali, senza compromettere la sostenibilità economica e occupazionale”.

Il parlamentare invita dunque, come concordato con lo stesso Scerra e al di là delle diverse vedute politiche, alla partecipazione alla prima riunione del tavolo permanente, fissata per l’8 novembre ad Augusta. E ci tiene a coinvolgere tutte le parti interessate. “L’obiettivo deve essere chiaro – conclude Cannata – continuare su una strada concreta e condivisa che rilanci il polo petrolchimico, garantendo sostenibilità ambientale, tutela della salute, occupazione e bonifica dei territori. Bisogna continuare ad essere propositivi e costruttivi , conclude il deputato di Fratelli d’Italia, che ribadisce il suo impegno concreto e fattivo per il polo industriale di Siracusa”.