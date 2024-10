Sipario sulla “Corri Augusta”, gara podistica alla Borgata: vince Louis Intunzinzi del Burundi

Cinquecentotrentadue sono stati gli atleti che si sono iscritti alla terza edizione della “Corri Augusta”, manifestazione podistica organizzata dall’ asd Magara Running, sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio del Comune, che si è svolta ieri mattina tra le vie della Borgata. A vincere è stato Louis Intunzinzi del Burundi che ha tagliato il traguardo in 29’22, hanno completato il podio il connazionale Bonface Fundi Njiru (Atletica Virtus Lucca) e il pisano Daniele Meucci (Cs Esercito), entrambi in 29’37 . Wilson Marquez (Siracusatletica) si è aggiudicato il titolo di campione regionale della distanza in 30’16”, davanti all’augustano Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi), arrivato ottavo.

Nella categoria femminile ha dominato l’italiana Sofyia Yaremchuk (Cs Esercito), prima con il tempo di 33’55”, davanti alla trapanese Federica Cernigliaro (Atletica Bagheria) e della burundese Violette Ndayikengurukiye Atletica Virtus Lucca). Cernigliaro si è aggiudicata anche il titolo di campionessa regionale davanti a Nadia Sukharina e Corinne Caldarella.

La gara è stata valida quale prova del “Campionato regionale individuale 10 km su strada assoluto”, quinta prova del “Sicily bronze races 2024″, nonché 13esima e ultima prova del “Grand prix Siracusa 2024”. 78 le società presenti alla manifestazione che ha previsto un percorso di 10 chilometri, quattro giri da 2550 metri ciascuno e a cui hanno presenziato il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore allo Sport Pino Carrabino.