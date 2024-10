Senza documenti e già destinatario di un decreto di espulsione era in giro ad Augusta: denunciato

Ad un controllo è risultato non essere in regola sul territorio nazionale e destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Questore di Siracusa nel gennaio del 2023 a cui non aveva ottemperato. Per questo un ventiquattrenne di nazionalità marocchina è stato denunciato per i reati di mancata esibizione di un documento d’identità, nonché per inottemperanza al decreto di espulsione.

Condotto all’ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, al giovane è stato inoltre notificato un nuovo decreto di espulsione a firma del prefetto ed anche un decreto di trattenimento, emesso dal Questore di Siracusa, in un centro per rimpatri ove veniva accompagnato.

L’uomo era a bordo di un auto con un altro straniero che è stata fermata dagli agenti impegnati ieri in uno dei servizi di controllo del territorio realizzati dal Commissariato di Augusta nel centro urbano della città e che si sono avvalsi anche delle pattuglie motomontate. E alla richiesta dei poliziotti non è stato in grado di esibire alcun documento utile all’identificazione. Così è stato condotto in Commissariato dove, dopo opportuno fotosegnalamento, si è accertato che non era in regola sul territorio nazionale ed inottemperante ad un precedente decreto di espulsione emesso dal Questore di Siracusa nel gennaio del 2023.