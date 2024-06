Raduno del “Vespa club” di Augusta a Melilli: inizia la nuova gestione dei siti turistici

Melilli ha ospitato ieri una tappa del raduno organizzato dal “Vespa club” di Augusta, che ha visto la partecipazione di vespa club provenienti da tutta Italia, inclusi quelli di Grosseto, Amantea, Venaria Reale, Settimo Torinese e numerosi club siciliani. L’ evento ha rappresentato un momento di grande unione e celebrazione della cultura e della passione per la ormai mitica Vespa, culminato con una visita alla Pirrera di Sant’Antonio di Melilli, un sito di rilevanza culturale e artistica gestito dalla fondazione “Pino Valenti” da Melilli. Erano presenti, oltre al presidente della fondazione Rosario Cutrona, Francesco Nicosia, assessore al Turismo di Melilli, Nuccio Ribera, consigliere comunale di Melilli e socio “Vespa club” Augusta, Nino De Pasquale, presidente dell’omonimo club di Marsala e consigliere del Turismo “Vespa club” Italia e Mirella Dini, presidente del “Vespa club” Augusta.

“È stata un’emozione unica inaugurare questo nuovo corso di gestione dei siti turistici melillesi con un gruppo così vasto di persone (oltre 250). – ha commentato il presidente della Fondazione, Rosario Cutrona – Melilli ha voglia di mostrare il proprio tesoro nascosto ed affermare la Pirrera e la ‘Terrazza degli Iblei’ nel panorama turistico nazionale ed internazionale.”

Dopo la visita alla Pirrera, illustrata da Klimax, cooperativa che collabora sinergicamente con la fondazione, i partecipanti al raduno hanno percorso in vespa le strade del centro storico di Melilli. La giornata si è conclusa con un aperitivo alla saletta “Carta” del Comune di Melilli, un momento di convivialità che ha rafforzato i legami tra i partecipanti e la comunità locale.

“La valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale del territorio di Melilli, attraverso la Fondazione, mira proprio a vivificare e a far vivere il più possibile i siti e le emergenze storico monumentali, secondo una precisa mission orientata al coinvolgimento della comunità, alla promozione dei giovani e alla creazione di volani di sviluppo culturale. Ringraziamo tutti i partecipanti per la loro presenza e per il loro interesse” – ha aggiunto Violante Valenti, direttore artistico della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli che rendono noto che la Pirrera di Sant’Antonio e altri siti di interesse culturale di Melilli sono aperti alle visite tramite prenotazione, contattando la fondazione via email all’indirizzo visit@fondazionepinovalenti.it o al numero 350 1266456.