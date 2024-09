Pullman per studenti nella tratta Augusta-Siracusa: ripartito il servizio dell’Ast

E’ stato ripristinato il trasporto extraurbano per gli studenti con il pullman dedicato ai pendolari che, ogni giorno, frequentano le scuole superiori di Siracusa. Dopo i problemi che si sono presentati ad inizio anno scolastico non solo ad Augusta, ma a livello regionale, con l’ Ast che qui non dava risposte al Comune con gli studenti che hanno potuto utilizzare solo i mezzi di linea, l’altro ieri il pullman dedicato è ripartito alle sette del mattino.

“Il problema è risolto, Ast sta facendo il servizio regolarmente e abbiamo stipulato il contratto per il servizio”– ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare, l’altro ieri mattina l‘assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato ha verificato di persona, alla fermata dell’autobus, che il funzionamento del trasporto degli studenti pendolari fosse operativo, scusandosi “per i disagi vissuti dai nostri concittadini nei giorni scorsi per motivi non imputabili alla nostra volontà. Rimaniamo sempre a disposizione insieme con il sindaco per stare accanto alle famiglie e ai nostri ragazzi supportandoli nelle loro difficoltà”– ha scritto sui social

Chiarito, dunque, che sarà ancora l’ Azienda siciliana trasporti ad effettuare ad Augusta il trasporto mentre in altri comuni, invece, sono subentrati dei privati il Comune ha, infatti, affidato il servizio per l’anno scolastico 2024-25 e per i mesi che vanno da ottobre di quest’anno a maggio 2025, per un totale di 35.875,4 euro. Gli abbonamenti iniziano, infatti, dal primo ottobre e il costo mensile è di 102,70 euro per chi frequenta le scuole che hanno lezioni anche il sabato e 82,30 euro escluso il sabato. Sono 60 gli studenti che, secondo la stima delle richieste di abbonamento, frequentano scuole statali o regolarmente riconosciute fuori dal territorio comunale.