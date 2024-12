Natale ad Augusta, sfilata in vespa di Babbo Natale. E doni per i bambini meno fortunati

Anche quest’anno il Vespa club Augusta ha organizzato, sabato, la sfilata dei “Babbo Natale in vespa” in pazza Duomo, ma con una grossa novità che renderà felici tanti bambini che la Caritas ha individuato per consegnare i numerosi doni raccolti, sia dai soci del sodalizio che tra le associazioni locali tra le quali l’associazione genitori e figli “Unitevi a noi”.

Una iniziativa che ha coinvolto, oltre ai numerosi soci, anche le istituzioni locali: ne è stato fiero il sindaco Giuseppe Di Mare che ha presenziato alla consegna. A seguire si è proceduto alla premiazione delle “migliori vespa addobbate” in tema natalizio. L’evento è stato inserito nel cartellone del Natale ad Augusta promosso dall’Amministrazione comunale.