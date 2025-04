Augusta, il Megara celebra la XI edizione della Notte nazionale del liceo classico

Anche quest’anno il liceo classico Megara di Augusta celebra, per l’undicesima volta consecutiva, la Notte nazionale del liceo classico che si terrà venerdì 4 aprile. Nata da un’ idea di Rocco Schembra, del liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, questa manifestazione ha unito, sotto il segno della promozione e valorizzazione degli studi classici, quasi 350 licei su tutto il territorio nazionale, a testimonianza dell’alta valenza formativa dello studio delle lingue e delle letterature antiche. Il dirigente scolastico, Gianluca Rapisarda e il gruppo di progetto che si occupa della realizzazione dell’evento composto dalle insegnanti Zaira Lipari, Gabriella Fassari, Jessica Di Venuta, Paola Di Mare, Gabriella Lombardo, Giuseppina Pugliares e Alessandra Traversa hanno raccolto l’invito di Schembra a realizzare una serata che avrà come protagonista il Mediterraneo, il mare nostrum, attorno al quale si è formata e sviluppata la cultura classica. E non a caso la Marina militare, a cui va un ringraziamento particolare da parte della scuola, ospita la manifestazione, incentrata sul nostro mare, nella sala conferenze “Ammiraglio Fioravanzo”.

Come ogni anno sono stati coinvolti anche gli studenti dei tre istituti comprensivi cittadini, che si sono cimentati nell’ottava edizione dell’ “Agone megarensis”, intitolato alla memoria dell’amatissimo e mai dimenticato Carmelo Giummo. Gli alunni delle seconde medie hanno creato dei video sui luoghi più iconici della costa megarese. Il filo rosso della “Notte” 2025 del liceo Megara sarà la promozione di quei valori positivi che costituiscono l’essenza dell’ uomo e il cemento del rapporto con l’altro: la conoscenza, la creatività, la tolleranza, la gentilezza, la pace. Tutte le manifestazioni artistiche rispecchiano la grandezza dell’animo umano e possono rappresentare un forte deterrente in grado di neutralizzare l’individualismo imperante in questi tempi tristi. All’interno di questo quadro valoriale, il partneriato con Italia nostra, sezione di Augusta, presieduta da Jessica Di Venuta, ne è sempre il fiore all’occhiello, per ribadire la tutela del patrimonio naturalistico e artistico, unita alla promozione della classicità, culla delle nostre radici culturali.

“Le “belle lettere” rappresentano l’appiglio e l’àncora di salvezza per non sprofondare nel baratro dell’angoscia e della paura, e per tornare a sperare davvero in un futuro migliore per i giovani”- conclude il gruppo di progetto che invita a partecipare all’evento di venerdì alle 18, alla sala conferenze “Ammiraglio Fioravanzo” della Marina militare alla banchina “Tullio Marcon” in via Darsena.