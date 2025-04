Augusta, lungomare Rossini: inaugurato nuovo marciapiede per camminare in sicurezza

Inaugurati oggi ufficialmente i lavori di realizzazione della passeggiata architettonica marina e dell’ area belvedere del lungomare Rossini a partire dal viadotto Federico II e fino alla ripresa del marciapiede. La prosecuzione della passeggiata di circa 150 metri è stata realizzata in circa due mesi su progetto del Comune, per un importo di 110.537 euro, redatto dall’architetto del Comune Enza Aleo Nero con l’obiettivo di creare una continuità del marciapiede e rendere il tratto più sicuro per i pedoni e per i tanti sportivi e appassionati di camminate che frequentano il lungomare Granatello o anche solo per chi vuole fare una passeggiata.

“Continuiamo a riqualificare la nostra città –ha detto stamattina il sindaco Giuseppe Di Mare, presente insieme alla giunta quasi al completo e consigli di maggioranza- È un’idea che può sembrare banale perché si tratta di 150 metri di marciapiede a cui non si era mai pensato, ma che risulta funzionale perchè mette in sicurezza chi vuole camminare e correre al lungomare. Dalla villa si potrà così arrivare in modo tranquillo fino alla fine del lungomare”.

Il marciapiedi è stato dotato di ringhiera e di una piccola area belvedere con tre panchine e delle aiuole e una ricarica per auto elettriche.