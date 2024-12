Natale ad Augusta: in chiesa Madre il presepe “inclusivo” del Ruiz

È frutto del lavoro congiunto del Dipartimento di sostegno del plesso di Augusta e di quello di Priolo Gargallo dell’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz il presepe realizzato ad hoc per la “via dei presepi” inserito nel cartellone dei eventi del Natale ad Augusta 2024 organizzato dal Comune. Il laboratorio, realizzato sotto la guida delle docenti Rosanna Tringali, Claudia Naro e dell’assistente Enza Di Carlo, ha visto impegnati diversi studenti del Ruiz di Augusta e Priolo Gargallo in un’atmosfera di condivisione e armonia: Nicolò Sicuso di 3AF, Cristiano La Rizza di 1AT, Steven Mendola di 4AT, Aldona Tarantola e Lucia Gennuso di 3A. Jonathan Zanti di 4AF, Giovanni Peirone di 2AI e Salvatore Caminito di 4EP.

Il quadro ad olio su tela è stato realizzato dagli studenti del Dipartimento di sostegno del plesso di Priolo, mentre il treppiedi è frutto del lavoro del plesso di Augusta, sotto la supervisione dell’insegnante Marco Bonaccorso, “Vedere l’entusiasmo e l’armonia con cui gli studenti hanno collaborato è stato un momento di grandissima soddisfazione – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina- La loro dedizione e il loro impegno hanno permesso di realizzare un presepe molto significativo, simbolo di unità e speranza, e di condividere attraverso l’arte la bellezza del Natale”.

L’inaugurazione è avvenuta sabato alla presenza della Dirigente scolastica, del sindaco, Giuseppe Di Mare, degli assessori Pino Carrabino e Biagio Tribulato, delle docenti Rosanna Tringali, Claudia Naro, Mallo Cettina e Rosa Anna Bellistri. Tanti gli studenti intervenuti che hanno animato l’evento creando un’atmosfera festosa e coinvolgente: Angelo Blandino di 2BL al violino, Gemma Giuffrida di 1CL alla chitarra e i tanti ragazzi che hanno letto i seguenti brani sul Natale: “È Natale” di Patrizia Varnier, “Er Presepio” di Trilussa, “Il Mistero di Natale” di Laurence Housman, “Natale è il primo giorno di vita della vita” di Gio Evan e “Non si dovrebbe celebrare la nascita di Cristo una volta all’anno” del Mahatma Gandhi. Si tratta dei rappresentanti di istituto Lorenzo Corallo di 4AL, Francesco Blandino di 4CL, Carola Ignoti e Martina Bongiovanni di 3BL, e poi degli studenti Martina Solenne e Ismaele Abate di 1BL, Lara Cuppone 2BL, Carola Di Grande, Matteo Battaglia, Ginevra Giummo, Giulia Saquella, Aurora Battaglia, Chiara D’amico e Silvia Catania di 3BL.

“Il presepe creato non è solo una decorazione natalizia, ma un simbolo di speranza e comunità – ha concluso la dirigente scolastica – Esso evidenzia l’importanza del lavoro di squadra e della partecipazione attiva di ogni individuo. Il laboratorio di creazione del presepe infatti è stata una chiara dimostrazione di come l’arte e la collaborazione possano trasformare un’attività ordinaria in un’esperienza straordinaria. Grazie a tutti coloro che, studenti e docenti, hanno reso possibile questo progetto, il cui risultato speriamo che riscaldi i cuori dei visitatori”.