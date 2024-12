“Natale ad Augusta 2024: inaugurata la “via dei Presepi” al centro storico

Al via ieri sera il cartellone degli eventi “Natale ad Augusta 2024” promosso dall’amministrazione comunale con l’inaugurazione de “La via dei presepi” tra piazza San Domenico, via Garibaldi, via Principe Umberto e Piazza Duomo. Il sindaco Giuseppe Di Mare, insieme al vicesindaco Tania Patania e agli assessori Pino Carrabino, Biagio Tribulato, Salvo Serra e Domenico Zanti ha visitato i presepi allestiti da privati cittadini come quelli di Fabio Di Grande che si trovano nella chiesa di San Domenico e nell’androne del palazzo di città, qui si può visitare anche il presepe allestito dalle due classi del liceo artistico del “Megara” insieme alla mostra d’arte a cura del Gruppo Meg, o il presepe ottocentesco del ceroplasta Antonino Costa con mostra di statuine nella chiesa di San Giuseppe e il presepe siciliano allestito da Pietro Quartarone nel salone dell’associazione filantropica “Umberto I”. Non mancano neanche quest’anno i presepi realizzati dagli studenti dei comprensivi “Principe di Napoli”, Costa, Corbino, “Gaetano Arangio Ruiz” e delle “uncinettine” dell’’associazione “Yarn Bombing Augusta” vistabili alla Madrice, mentre la chiesa delle Anime Sante ospita invece il presepe della “Ricetta di Malta”.

L’atmosfera natalizia è creata dalle luminarie e dagli alberi di Natale sistemati in piazza Duomo, piazza Fontana, piazza San Nicola, a Brucoli, e da “l’albero delle donne” della Yanr bombign che da ieri fa bella mostra di sé ai Giardini pubblici, di fronte a via Principe Umberto, ma anche dalla ” cona” allestita dall’artista augustana Rosanna Scarcella in un bar del centro storico, secondo l’antica tradizione siciliana che consiste nell’addobbare per Natale le edicole votive che spesso si trovano sulle facciate delle case, dette appunto cone in dialetto siciliano. Altro stand in via Principe Umberto a cura dell’associazione nazionale Carabinieri.

Anche quest’anno non sono mancate ne mancheranno per la durata delle festività le nenie natalizie itineranti con gli zampognari Emanuele Di Grande e Matteo Galofaro e i concerti itineranti del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, il primo dei quali ieri sera ha inaugurato il cartellone degli eventi natalizi a cui è seguito, in piazza Duomo, “A Christmas night”, concerto della band della cantante augustana Alessandra Patanè.

Il cartellone prevede per oggi, festa dell’ Immacolata, 10.30 Per le strade della città altro concerto itinerante del Corpo Bandistico “Federico II – Città di Augusta” per le strade della città a partire dalle 10.30 , anche oggi come ieri nella biblioteca “Georges Vallet” che si trova a piano terra del palazzo municipale, a partire dalle 16, i più piccoli potranno effettuare laboratori creativi, concluderà questa giornata lo spettacolo con il gruppo “Asia” a partire dalle 20 in piazza Duomo.