“Natale ad Augusta 2024”: al via il 5 dicembre, presentato il cartellone dell’amministrazione

Sarà anticipato quest’anno al 5 dicembre il via al “Natale ad Augusta 2024”, il cartellone degli eventi natalizi, che per tutto il mese di dicembre e fino al 6 gennaio, contribuirà a far vivere questo periodo dell’anno con eventi e iniziative di vario tipo, dal riconfermato festival gospel che tanto successo ha riscosso l’anno scorso e che sarà aumentato quest’anno a 5 concerti, al Capodanno in piazza Castello che vedrà accogliere l’arrivo del nuovo anno con un artista di fama nazionale su cui però, al momento, c’è il massimo riserbo per motivi contrattuali con la Rai. Il suo nome verrà svelato nei prossimi giorni, il cartellone invece è stato presentato ieri sera, nel salone di rappresentanza del Comune, dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, alla presenza del vice sindaco Tania Patania, degli assessori Salvo Serra, Pippo Spanò e Domenico Zanti, del dirigente del settore Cultura, Lilli Passanisi.

“Natale è il periodo magico pieno di luci, colori, sapori e musiche in cui viene fuori il meglio degli esseri umani e noi come ogni anno abbiamo voluto rendere al meglio la nostra città, non mancheranno le luminarie, gli alberi di Natale, la musica per le strade, le casette in piazza Duomo che quest’anno partiranno dal 5 dicembre con la sagra dei sapori antichi fino all’8 dicembre” – ha detto il sindaco che ha ringraziato l’assessore Carrabino, “vero tuttofare come sempre” -che si coordina anche con gli altri assessori in particolare con Serra per la pulizia della città, Spanò per i vari lavori che sono necessari per i diversi eventi, Zanti per gli aspetti della viabilità, Biagio Tribulato per il contatto con le scuole e Valeria Coco per Brucoli,- ma anche gli uffici del Comune soprattutto quello del Turismo e spettacolo guidato da Lilli Passanisi, il Comitato commercianti di Augusta, le associazioni, le scuole e tutti i partecipanti, gli artisti locali che hanno dato la loro disponibilità oltre che la Polizia municipale, i gruppi ed associazioni di Protezione civile, l’assistente del settore spettacoli ed eventi Alessio La Torre ed, in particolare, la Regione siciliana e l’assessorato al Turismo, sport e spettacolo che anche quest’anno ha finanziato il Natale augustano, l’Autorità di sistema portuale del mar di Sicilia orientale da sempre vicina per la realizzazione degli eventi culturali “che in questi anni hanno dato un’altra immagine a questa città. Noi siamo orgogliosi e lo ribadiamo consapevolmente con determinazione, lo faremo sempre”.

“Si può investire anche in questi eventi, – ha aggiunto- per noi vedere la città piena non solo dei nostri cittadini, ma anche di persone delle città vicine o distanti è motivo di orgoglio e ci indica che l’azione amministrativa è quella giusta. E’ un modello di sviluppo a cui crediamo fortemente e metteremo in campo fino a quando saremo alla guida della città. Invitiamo i cittadini di Augusta a restare ad Augusta, a vivere la città e le chiese coinvolte nei concerti perché ci saranno tantissime iniziative, li invito anche a spendere e comprare i regali ad Augusta”.

A presentare più nel dettaglio, il cartellone degli eventi che potrebbe anche essere arricchito da altri eventi in corso di organizzazione è stato l’assessore Carrabino: “il 7 dicembre inaugureremo tutte le attività, gli alberi, la via dei presepi partendo da piazza Castello, percorrendo via Garibaldi e Principe Umberto per concludere in piazza Duomo. Tutte le scuole stanno organizzando dei presepi e per questo ringraziamo padre Alfio Scapellato per aver creato, all’interno della chiesa Madre, nelle navate, un percorso che permetterà a tutte le scuole di Augusta di ogni ordine e grado di esporre delle creazioni. La novità di quest’anno – ha aggiunto- è il presepe realizzato dal Liceo artistico del Megara che sarà allestito nell’androne del Municipio. Per la via dei presepi dico grazie a Fabio Di Grande che sarà presente con 4 creazioni artistiche”.

Ci saranno anche mostre d’arte con il gruppo Meg e l’Apf, piazza Duomo sarà coinvolta dal 5 all’8 dicembre con la sagra dei sapori antichi e poi dal 13 al 24 con i mercatini tradizionali e ospiterà anche la pista di pattinaggio. Tutte le corali cittadine si esibiranno nei vari concerti nelle chiese cittadine, uno in particolare è quello del 16 dicembre, alle 19, nella chiesa di “Cristo re” in cui i protagonisti saranno i detenuti nella casa di reclusione di Brucoli. Nel periodo natalizio chi dovrà andare a fare compere potrà lasciare i propri bambini a giocare ed essere coinvolti in varie attività e laboratori con il personale degli uffici alla biblioteca “George Vallet” già interessata da varie attività con “Casa biblioteca”, sono previste anche due presentazioni di libri di due giovani augustani.

Il 23 dicembre, alle 18,30, appuntamento alla Porta spagnola per un evento denominato la “Porta della luce”, il Natale della solidarietà vedrà coinvolta il 22 dicembre la Caritas della chiesa Madre con una raccolta straordinaria di generi alimentari destinati ai meno fortunati, anche quest’anno ci sarà il grande raduno dei zampognari di Sicilia il 15 dicembre a partire dalle 17,30, il nuovo anno sarà aperto dal concerto della bandistico “Federico II – Città di Augusta” che l’8 dicembre farà una sfilata itinerante. “Un contributo notevole è quello offerto della Pro loco rappresenta da Domenico Morello che con il coro del maestro Accettullo farà 4 concerti e un evento novità che si terrà all’inizio del nuovo anno nel salone Rocco Chinnici”- ha sottolineato Carrabino.

Non mancherà anche quest’anno la “Notte bianca” in piazza Duomo e via Principe Umberto il 20 dicembre a partire dalle 17, a cura del comitato dei commercianti del centro storico organizzata anche per invogliare gli augustani a comprare nei negozi del territorio e sostenere l’economia locale. Il cartellone degli eventi si chiude il 6 gennaio, la mattina con “La Befana solidale” in piazza Duomo a cura dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” e alle 19, in chiesa Madre con un “viaggio tra contaminazioni e linguaggi musicali”.