Mercato giornaliero di piazza Maestri del lavoro, Augusta protagonista: “rendere l’area idonea”

Un intervento dell’amministrazione per ripristinare decoro e funzionalità al mercato che si tiene ogni giorno in piazza Maestri del lavoro, al centro storico. E’ quanto chiede Augusta Protagonista che definisce “vergognosa” la situazione dell’area dove “ogni mattina, poche decine di bancarelle vendono i prodotti più disparati. Qualche fruttivendolo, la bancarella del pesce e sparsi alimentari. Negli anni il lavoro è diminuito e in molti hanno deciso di andare via. La situazione è divenuta critica per via del degrado e della carenza di servizi.” – si legge in una nota del segretario Samuele Roggio che ricorda anche come un ampio tratto della ringhiera in ferro, posta a margine del marciapiede della sovrastante via X Ottobre, da tempo è crollato a terra, corrosa dalla ruggine e non è stata ancora ripristinata rimanendo transennata, mentre a causa del montascale che non funziona il mercato risulta inaccessibile ai soggetti diversamente abili e alle persone con problemi di deambulazione.

“Necessita attivarsi con gli uffici competenti al fine di rendere idonea l’area. -prosegue la nota- Noi di Augusta protagonista ringraziamo anzitempo l’amministrazione e gli uffici competenti per la solerzia con la quale siamo certi interverranno, auspicando che tali attività si registrino con una certa periodicità anche negli altri mercati cittadini. La tattica di far finta di nulla sperando che il problema si risolva da solo o quasi non sarà tollerato”- prosegue il gruppo politico che dà atto dell’ingresso all’interno del sodalizio di Simona Zingaro, esperta di commercio e annona che ricorda che i mercati vanno costruiti con configurazioni edilizie specifiche e con materiali adatti, oltre a rispondere ai requisiti di cui all’ ordinanza del ministero della Salute 3 aprile 2002. Nello specifico, il mercato, quando avviene su strada e per la vendita di alimenti, deve possedere alcuni requisiti minimi, tra cui la lontananza da fonti di polveri o altro materiale contaminante. Per questo Zingaro, insieme al segretario Roggio e all’intero gruppo, si rende disponibile ad un incontro con l’amministrazione per rappresentare nuove progettualità in linea con gli standard minimi richiesti.