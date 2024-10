L’augustano Alessandro Scalisi tra i protagonisti di “Primo appuntamento”

Un augustano ospite del popolare programma di Real Time “Primo appuntamento”. Nel corso della puntata del dating show dell’8 ottobre, è andato in onda l’ appuntamento al buio fra Alessandro Scalisi, di Augusta, che ha vinto la fascia di “Gay più bello d’Italia” nel 2023 e Stefano Reale, personal trainer di Avola.

Stefano ha 23 anni, un seguitissimo profilo su Tik Tok e attualmente vive a Catania; studia per diventare nutrizionista e ha confessato ai microfoni di Real Time di essere alla ricerca di una relazione.

Stefano e Alessandro hanno preso un drink insieme al bar e nel corso della serata si sono scambiati confidenze, scherzando sul fatto di avere l’impressione di conoscersi già, forse alludendo a qualche app d’incontri.

I due giovani, fuori dal programma, non hanno approfondito la conoscenza reciproca. Come fatto sapere da Real Time sul finire della trasmissione “Alessandro e Stefano si sono rivisti un po’ di volte a Catania, Stefano però ha capito che Alessandro non era la persona giusta per lui e, nonostante i tentativi di Alessandro, il loro rapporto si è raffreddato.”