Kick boxing, training camp in Bulgaria per Gaetano Di Fede del Team Di Vico

Partirà domenica 30 giugno alla volta di Varna, in Bulgaria per iniziare un training camp, Gaetano Di Fede atleta del Team Di Vico che è stato selezionato da un talent scout della federazione dove milita la società, ovvero la Xfc. Nella città bulgara il boxer tutti i giorni seguirà gli allenamenti della organizzazione mondiale “Senshi”, che è la più grande e prestigiosa organizzazione di Kick boxing dove, se scelto alla fine, potrebbe continuare la sua carriera con un contratto professionale.

“Io da maestro sono molto orgoglioso di Gaetano e del lavoro svolto in questi 8 anni di dilettantismo, che lo hanno portato nel tetto di Europa – ha commentato Carmelo Di Vico – come un padre lo guardo con tristezza andar via, ma con il cuore pieno di orgoglio so che farà fare bella figura ad Augusta e all’Italia in generale. Noi continueremo a lavorare per portare altri giovani augustani a questi livelli”.