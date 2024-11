Incidente sulla Augusta-Villasmundo: individuata l’auto “pirata”. Lotta per la vita il ciclista di 73 anni investito

Sarebbe una donna di mezza età di Augusta l’automobilista, che ieri avrebbe investito un uomo di 73 anni, in bicicletta, che si trova per questo ricoverato all’ospedale Cannizzaro in gravi condizioni. La sua posizione è al vaglio degli agenti della Polizia del commissariato di Augusta al comando del vice questore Antonio Migliorisi, che già ieri dopo l’ incidente hanno avviato le indagini per risalire all’automobilista che, dopo l’impatto con il ciclista si è allontanata, non fermandosi a prestare soccorso al ferito. Importante il contributo delle telecamere della zona e degli agenti di Polizia locale che hanno collaborato alle indagini e sono intervenuti anche per la viabilità, visto che il tratto stradale è rimasto chiuso per alcune ore. Sarà l’autorità giudiziaria nelle prossime ore ad assumere i provvedimenti del caso nei confronti della conducente dell’automobile.

L’incidente si è verificato intorno alle 8,15 all’altezza del km 1 della strada provinciale 3 per Villasmundo, nel tratto in direzione di Augusta e, secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe stato urtato dallo specchietto retrovisore destro cadendo a terra. Sono apparse subito gravissime le sue condizioni e l’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale catanese dove lotta per la vita.