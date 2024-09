Giro in barca a vela per studenti Erasmus a cura della Lega navale Augusta- Brucoli

Uscita in mare, nei giorni scorsi, per una trentina di studenti che hanno potuto vivere l’esperienza della barca a vela a cura della sezione Brucoli – Augusta della Lega navale italiana. Quindici erano alunni tedeschi provenienti da una cittadina vicino al confine con l’Olanda, che si trovavano in città nell’ambito di un progetto Erasmus, ospiti dell’istituto superiore Arangio Ruiz e di altri quindici alunni augustani, che li hanno accompagnati insieme a due insegnanti. E hanno vissuto, insieme e in allegria, una giornata a contatto con il mare e la vela, facendo anche il bagno.

Quattro le barche messe a disposizione dalla Lega navale: “Lighea” di oltre 12 metri, confiscata agli scafisti e data alla sezione del sodalizio, “Era Ora 2”, “Pagnottella” e “Anatay” queste ultime di proprietà di alcuni soci del sodalizio.