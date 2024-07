Festival dei giovani “Gianantonio Romanini”, sette medaglie per la Canottieri club Nuoto Augusta

Sette medaglie in sette gare, di cui tre oro e quattro argento. E’ il bottino che la Canottieri club nuoto Augusta ha conquistato al 35esimo festival dei giovani “Gianantonio Romanini” che si è svolto nei giorni scorsi sul bacino mondiale della Schiranna di Varese. Il programma ha previsto tre giornate intense di canottaggio giovanile che hanno impegnato più di 1500 giovani canottieri, per giornata, dai 11 ai 14 anni di età proveniente da tutta l’Italia e gareggeranno nelle varie specialità riservate alle rispettive categorie.

Tra questi gli atleti megaresi Flavio Spinali, che ha vinto due oro sul 7,20 Allievi “ C “ , Sofia Ternullo con un oro sul 7,20 Cadetti, un argento sul Singolo Cadette e un altro argento sul Quattro di coppia Cadette “Sicilia” e Gabriella Tuminello, due medaglie d’argento sul 7,20 Allieve “B 2” .

“I miei ragazzi come sempre hanno onorato la Canottieri club nuoto e la città di Augusta, che a Varese, insieme alle tante altre società italiane presenti hanno dato un segno di appartenenza alla nostra terra e orgoglio” – ha commentato il presidente Vincenzo Galoforo che ha sottolineato i successi della piccola società sportiva del sud con pochissimi mezzi economici, senza una vera e propria struttura con imbarcazioni e attrezzature piuttosto avanti negli anni, che gareggiano alla pari contro i loro coetanei delle società che mettono a disposizione dei loro ragazzi imbarcazioni e materiali moderni, in società ben strutturate attrezzate, accoglienti e ospitali per le attività propedeutiche.

“Gabriella, Sofia, e Flavio sono stati tutti e tre bravissimi e mi hanno fatto vivere tante emozioni che a parole mi rendono difficile esprimere, – ha proseguito- in particolare Flavio, che nella sua gara in 7,20 di sabato, nella famosa corsia sette, mi ha fatto rivivere dei momenti magici che mi hanno riportato alla mente sensazioni di un passato sportivo glorioso che non credevo di poter riprovare nelle gare giovanili. Dal tetto della Canottieri Varese ho seguito la gara di Flavio, che è stata bellissima, durissima e perfettamente impostata visto il valore di un suo avversario, che ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi per affiancarlo, ma Flavio partito forte e veloce ha mantenuto un bel passo di gara che lo ha visto sempre avanti per poi chiudere con una progressione finale dando fondo a tutte le sue energie rimaste, vincendo con un buon distacco, sicuramente il mio cuore batteva quasi come il suo, e la gioia che forzavo di tenere dentro di me e uscita fuori solo quando ci siamo abbracciati prima della premiazione”.

Anche per questo festival la Canottieri club nuoto Augusta si è avvalsa della disponibilità degli amici, della Canottieri Gavirate, al quale il presidente si dice grato, che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni che hanno permesso agli atleti megaresi di ottenere i brillanti risultati.