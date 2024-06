Europee: Fratelli d’Italia primo partito ad Augusta, Di Mare: “ risultato storico”

Con quasi il 30% di voti di lista Fratelli d’Italia è il partito più votato ad Augusta alle elezioni europee che si sono appena concluse, in linea con il dato nazionale e anche provinciale. Esulta il sindaco Giuseppe Di Mare, tesserato del partito di Giorgia Meloni, che partendo dal basso dato di affluenza ai seggi, -con appena il 33,3% di elettori che si sono recati alle urne, ancora più basso di un punto e mezzo rispetto a 5 anni fa, – premette che questo deve far riflettere tutti e dimostra in maniera chiara e senza particolare sorpresa che c’è una fetta di popolazione che non è per nulla interessata alle elezioni europee rispetto alle Politiche o Regionali dove il dato di affluenza è stato più alto.

“E’ chiaro che le competizioni europee non si possono paragonare a nessun’altra competizione, però su Augusta non posso che rivendicare con grande orgoglio il risultato di Fratelli d’Italia. – ha commentato- Primo partito in città, con quasi il 30%, un risultato storico per il centrodestra se si pensa che nel 2019 Fratelli d’Italia ha preso 960 voti, ora quasi 3000. Questo significa che c’è stato il grande lavoro di tutta una squadra, che ringrazio e che è cresciuta nel frattempo, ma soprattutto lo considero come un grande attestato di stima nei confronti miei personali e dell’operato dell’ amministrazione che rappresento”.

Per Di Mare il risultato su Fratelli d’Italia va anche oltre le più rosee aspettative perché non era mai successo che un partito di centrodestra raggiungesse in città il 30%: “è storico per la destra augustana, inorgoglisce una classe dirigente, i consiglieri comunali, gli assessori e tutti gli amici che, a prescindere dai colori politici, hanno dato il voto a Fratelli d’Italia per questa fiducia nei confronti dell’amministrazione e del sindaco. E’ un risultato che ci fa stare con i piedi per terra perchè dobbiamo lavorare, ma che ad un anno dalle amministrative ci fa prendere atto che siamo sulla buona strada e quindi dà la forza di andare avanti”.

Il secondo miglior risultato in termini di liste è quello di Forza Italia con il 17,7% che, sommato anche al 5,29% della Lega, porta il centrodestra, presente nella giunta di Mare con i tre partiti in questione, ad un 52% totale: “un segnale chiaro ad andare avanti – ha aggiunto- rafforza in modo chiaro l’amministrazione e significa che la città ha premiato l’azione amministrazione dell’ amministrazione Di Mare. Anche perché non c’è nessun problema con gli alleati e dopo l’estate programmeremo anche la campagna elettorale che ci riguarda, ma ottenere il 52 % in una regione dove basta il 40% per vincere al primo turno ci proietta e ci fa sentire la responsabilità che un obiettivo che ci possiamo porre e che possiamo raggiungere”.

Inoltre il leader nazionale più votato ad Augusta è risultato essere Giorgia Meloni con 1811 voti, il candidato che ha avuto più preferenze in assoluto è con 1486 voti è Alessia Scorpo, sostenuta da Di Mare, seguita dall’ex assessore regionale Ruggero Razza, vecchio amico del sindaco e del suo gruppo che di voti tra gli augustani ne ha presi 804, sia dunque sul versante delle preferenze che dei voti di lista Fratelli d’Italia è “di gran lunga il partito più forte in città”.

Per la cronaca terzo è arrivato il Pd con il 16, 86% dei voti, quarto il Movimento 5 stelle con il 16,60%, seguito da Libertà, la lista di Cateno De Luca che ha ottenuto il 5,41%. Su 31242 aventi diritto, sabato e domenica, ad Augusta hanno votato in 10.414, 194 le schede nulle, 54 le bianche, 2 le contestate.