Entra nel vivo “Natale ad Augusta”: modifiche alla viabilità al centro storico

Entra nel vivo il cartellone degli eventi del “Natale ad Augusta 2024” e si rende necessario regolamentare la viabilità cittadina in alcuni tratti di via Principe Umberto, nel cuore del centro storico, per consentire la partecipazione agli eventi che ieri hanno visto l’apertura dei mercatini di Artigian city che saranno in piazza Duomo tutti i giorni fino al 24 dicembre.

Dopo una prima ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Salvatore Daidone ne è arrivata una seconda a parziale modica della precedente che prevede il divieto della circolazione e della sosta veicolare in via Principe Umberto, nel tratto tra le vie Garibaldi e Roma dalle 13 alle 24 a partire di ieri e fino al 6 gennaio, con esclusione del 27 dicembre.

Non si potrà transitare né sostare con i mezzi nel tratto della “strada mastra” compresa tra via Garibaldi e via Roma dalla mezzanotte alle 24 dei giorni festivi fino all’ Epifania, lo stesso divieto è istituito nel tratto via Colombo- via Garibaldi sarà in vigore il 20 dicembre e il 31 dicembre dalle 14 alle 24.

In via Garibaldi, invece, nel tratto tra via XIV Ottobre e via Megara saranno vietate la circolazione e la sosta domani 15 dicembre e il 20 dicembre dalle 13 alle 24, off limit per tutto il tempo delle festività natalizie le stradelle attorno a piazza Duomo e vicolo ginnasio. Nei giorni 11-18-25 dicembre per le persone che si devono recare nella farmacia di via Principe Umberto è stato istituito uno stallo di sosta temporaneo in via Garibaldi.

Il cartellone degli eventi prevede questa sera alle 18,30 “Armonie di speranza”, il concerto delle corali Fratres ed Euterpre nella chiesa dell’ Annunziata.