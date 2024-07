Droga nascosta tra le fettine di salame e sequestrata dentro il carcere di Augusta

Hashish nascosto tra le fettine di salame. E’ quanto hanno scoperto nei giorni scorsi gli agenti di Polizia penitenziaria della casa di reclusione di Augusta, che hanno sequestrato 74 grammi di sostanza stupefacente all’ interno di un pacco postale indirizzato ad un detenuto dell’ “Alta sicurezza”, che per questo è stato denunciato.

La sostanza era abilmente occultata all’interno di salumi sottovuoto, in particolare fettine di salame all’ interno del cui spessore erano nascosti gli involucri. Solo grazie all’ attività di intensificazione dei controlli è stato possibile il difficile rinvenimento che, se fosse arrivato al detenuto, ristretto per reati di criminalità organizzata, sarebbe stato avviato allo spaccio interno tra detenuti.

“L’ attività di contrasto si colloca tra quelle finalizzate alla prevenzione di reati tra la popolazione detenuta per la salvaguardia della sicurezza penitenziaria, a tutela della salute dell’ utenza detenuta”– fa sapere Dario Maugeri, comandante di reparto e dirigente di polizia penitenziaria che aggiunge che sono in corso ulteriori accertamenti per identificare chi dall’ esterno organizza spedizioni postali dal contenuto illecito.