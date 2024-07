Detenuto nel carcere di Augusta muore in ospedale: da settimane era in sciopero della fame

È morto per le conseguenze di uno sciopero della fame e della sete un uomo di 67 anni, detenuto nel carcere di Augusta. L’uomo era stato ricoverato nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

La vittima stava scontando l’ergastolo, ma si sarebbe sentito vittima di un’ingiustizia e così ha deciso, nelle settimane scorse, di protestare, rifiutando acqua e cibo.

Il suo stato di salute è diventato precario, per cui si è reso necessario il trasferimento in ospedale ma il suo cuore non ha retto, smettendo di battere.