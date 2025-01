Congresso provinciale Pd: ad Augusta vince Gerratana. Eletti sei augustani all’assemblea provinciale

Alta percentuale di partecipazione, con quasi il 90% degli oltre 100 iscritti, ieri a palazzo san Biagio dove è stato allestito il seggio per la discussione e il voto del segretario provinciale del Pd: Augusta ha scelto, con il 96,6% degli iscritti, Piergiorgio Gerratana, poi eletto, mentre il 3,4% ha sostenuto il candidato Orazio Scalorino. E ha visto anche l’elezione di sei augustani all’assemblea provinciale.

“Un vero e proprio momento di partecipazione e democrazia” per il circolo megarese secondo cui “questo dato dimostra una grande voglia di coinvolgimento e di protagonismo nella scelta degli organi dirigenti, segno di un partito vivo e dinamico. Questo ampio sostegno al nuovo segretario provinciale – si legge in una nota- è un segno di fiducia e speranza per il futuro del nostro partito, che affronta importanti sfide sul territorio. Facciamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a Piergiorgio Gerratana, convinti che, sotto la sua guida, il Pd potrà coinvolgere tutti i territori e fare tornare a centrare il dibattito politico e contribuire a rispondere alle gravi crisi che stanno mettendo a dura prova il nostro territorio. In un contesto di abbandono da parte della destra regionale e del Governo nazionale, Gerratana saprà proporre soluzioni concrete e azioni di rilancio per la nostra provincia. Ci auguriamo di proseguire su un percorso unitario, insieme a chi ha sostenuto i candidati Scalorino e Patti, che ringraziamo sinceramente per l’impegno profuso. Siamo certi che il loro apporto sarà fondamentale per costruire un Pd più forte e coeso, pronto ad affrontare le sfide future con unità e determinazione”.

Sei sono, invece, gli augustani eletti per l’assemblea provinciale: Chiara Amara, Milena Contento, Enza D’Antoni, Gabriele Tringali, Fiorindo Passanisi e Giambattista Totis: “siamo certi che porteranno con orgoglio la voce di Augusta all’interno dell’organismo del partito”– proseguono dal circolo esprimendo gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa grande occasione di partecipazione e democrazia, in particolare, al senatore Nicita “per il suo prezioso lavoro, in qualità di commissario, a tutti i tesserati del circolo di Augusta, a Dario Genovese per il suo ruolo di garante del congresso, e a tutti i membri del seggio presieduto da Gaetano La Ferla e Stefano Amato ed ai rappresentanti delle liste: Tringali e Passanisi per Gerratana, e Canzolle per Scalorino, nonché alla commissione per il congresso, a partire dal subcommissario D’Arrigo. Il nostro impegno continua, con determinazione, per costruire un Partito democratico sempre più forte e presente, capace di rispondere alle necessità della nostra provincia e di costruire un futuro migliore per tutti”.- conclude la nota