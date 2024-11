Campionato regionale di nuoto paralimpico: bronzo per l’asd “Il faro Augusta-Catania”

Medaglia di bronzo al Campionato regionale di nuoto paralimpico Sicilia, promosso dalla Finp, per l’associazione “Il faro Augusta-Catania” guidata dall’augustano Giovanni Spadaro. Ieri all’ ultima gara, che si è svolta a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, dopo le altre cinque che si sono disputate nei mesi scorsi, il team si è ben comportato, piazzandosi al secondo posto nella finale. E guadagnando quei punti che hanno portato l’associazione a conquistare il terzo posto nella classifica generale di squadra con 21869 punti, preceduti dalla prima “4Spasport” di Acicastello e dai “Delfini blu” di Palermo, secondi.

Ha esordito in vasca la giovanissima Vittoria Gambilonghi, che ha stabilito pure il record regionale nei 50 farfalla nella categoria S13. “Un plauso a tutti gli atleti che hanno contribuito a raggiungere questi risultati, un grazie va anche alle nostre due allenatrici Francesca Zito e Giovanna Capuano. Ora bisogna programmare la prossima stagione sperando di migliorare i risultati ottenuti per puntare sempre più in alto”– ha commentato il presidente Spadaro.