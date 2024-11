Augusta, violenza sulle donne: camminata, conferenza e concerto per sensibilizzare e dire no

Si chiama “Amore senza lividi”, la camminata nazionale in programma oggi ad Augusta, tra centro storico e Borgata, su iniziativa dell’ asd Si amo, del centro antiviolenza Nesea e del Comune, con obiettivo la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e dei femminicidi. L’evento è stato inserito nella tre giorni dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza delle donne, che prevede un conferenza il 21 novembre e un concerto il 25 novembre, giornata dedicata a livello nazionale contro la violenza di genere.

È stato presentato ieri durante una conferenza stampa nel salone “Rocco Chinnici” del Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare che ha detto che anche quest’anno il Comune in collaborazione con Nesea ha voluto organizzare dei momenti per vivere quei tre giorni attorno alla giornata nazionale contro la violenza sulle donne, che “ci danno la possibilità di vivere nel ricordo con azioni che trasformano il ricordo in richiamo importante da vivere ogni giorno della nostra vita”.

“Giunta quest’anno alla sesta edizione, la camminata nazionale è cresciuta negli anni e 60 associazioni dilettantistiche sportive contemporaneamente si metteranno in cammino contro la violenza sulle donne – ha spiegato Irene Consoli che guida l’asd Si amo- l’obiettivo è quello di cercare di sollevare la questione, renderla sempre più visibile, fare rumore, perchè spesso le donne vengono messe di lato, non vengono considerate e quanto più rumore riusciamo a fare, quanto più riusciamo a farci sentire, tanto più queste donne che vivono in realtà una situazione psicologica di soggezione, sia fisica che psichica possono trovare quelli quella forza inferiore che le porta a dire basta. Abbiamo scelto quest’anno la città di Augusta e siamo davvero felici, non mi aspettavo tutta questa collaborazione e partecipazione ad Augusta”.

Il raduno è previsto per le 9 in piazza Duomo, con partenza alle 9, 30, la camminata si muoverà in direzione dei Giardini pubblici, verso il palco della musica e Porta spagnola fino ad arrivare al Lungomare Rossini e Club nautico e ritorno, ed è prevista l’assistenza delle pattuglie della polizia locale come ha spiegato l’assessore alla Viabilità Domenico Zanti che ha ribadito l’ importanza della prevenzione contro la violenza di genere.

La presidente di Nesea, Stefania D’Agostino ha detto che l’attività del centro antiviolenza- che non ha tuttavia ancora una sede pubblica, assiste in media tre donne al mese che denunciano con sempre maggiore frequenza e sta patrocinando 20 processi ancora pendenti- si svolge tutti i giorni 24 ore su 24, in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi sociali e ha sottolineato la grande sinergia che si è instaurata con l’amministrazione e come la città di Augusta appoggi qualunque iniziativa formativa ed educativa. Ha poi illustrato gli altri due eventi: il 21 novembre è in programma una conferenza “Facciamo i conti sulla violenza economica” a cura di Francesco Paci che, ha dichiarato ieri, farà il punto di cos’è la violenza economica, spesso è un ostacolo in più alla denuncia per le donne e come poterne uscire. Il 25 novembre, infine, ci sarà un concerto con tutte le scuole e la partecipazione straordinaria del Conservatorio “Bellini” di Catania attraverso la violinista augustana Beatrice Di Mare, presente alla conferenza stampa.

L’assessore alle Politiche sociali Biagio Tribulato ha sottolineato, che è stata creata un sinergia oltre che con Nesea anche con gli assessorati allo Sport e alla Viabilità e sono state coinvolte le scuole. “Vogliamo stare accanto a Nesea e al lavoro straordinario che fanno per cercare di difendere dai soprusi le donne in sinergia con le istituzioni. Ancora oggi i dati sono molti scoraggianti, vogliamo sottolineare l’importanza del rispetto e lo vogliamo fare con questi tre giorni dedicati”.

L’assessore alla Cultura Pino Carrabino ha ricordato il servizio silente dell’associazione dietro le quinte di promozione della donna, grazie anche tutte una serie di collaborazioni con forze dell’ordine e in questo caso anche della Marina militare, “che ha messo disposizione la sala teatro per il concerto del 25 novembre mettendosi a fianco dell’associazione e dell’amministrazione perchè è un argomento che deve vedere coinvolti. E’ opportuno promuovere queste iniziative perché bisogna sempre alzare il livello dell’attenzione su tematiche che, in maniera particolare, andiamo a sviluppare all’interno delle scuole dove si formano i ragazzi e uomini del domani”.

Ha chiuso la conferenza stampa Lilli Passanisi, responsabile del settore delle Politiche sociali del Comune: “ il nostro lavoro è 24 ore su 24 e spesso ci troviamo ad affrontare situazioni difficili – ha affermato- occasioni come queste rappresenta una possibilità di avvicinare chi si trova in difficoltà e una possibilità di sensibilizzazione per tutte quelle che si trovano in difficoltà nella propria vita, fermo restando che si deve avviare un processo di rivisitazione della propria vita e questo richiede l’apporto di tutte le istituzioni. Noi ci siamo”