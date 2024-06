Augusta, vigilanza estiva ad Agnone Bagni: riapre il posto fisso stagionale dei Carabinieri

Anche quest’anno, con l’approssimarsi della stagione estiva, riapre il posto fisso stagionale dei Carabinieri di Agnone Bagni, attivo dal 1 luglio al 31 agosto, predisposto nell’ambito di attuazione del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva 2024 in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Siracusa.

Il presidio temporaneo, come anche quello di Marzamemi, risponde alla necessità di una maggiore presenza e sicurezza nelle località balneari, ove durante i mesi estivi si registra un significativo aumento della popolazione residente e notevole flusso turistico.

Il presidio di Agnone Bagni, situato in uno stabile di proprietà privata al civico 29 del Lungomare Agnone Bagni, messo a disposizione dal Comune, osserverà un orario d’apertura al pubblico che va dalle 10 alle 13 e dalle 13,30 alle 18,30, mentre la vigilanza sarà effettuata con pattuglie a piedi ed automontate, con orari d’impiego flessibili, al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti, per la prevenzione dei reati in genere.